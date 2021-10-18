В Україні більше людей почали хворіти на коронавірус у важкій формі. Зокрема, у лікарнях Одеси понад 80% пацієнтів має саме такий перебіг хвороби.

Про це розповів директор Департаменту охорони здоров’я міста Левон Нікогосян.

За його словами, на 18 жовтня 2021 року у відділеннях для хворих на коронавірус Одеси перебуває 948 людей, 617 з них (81% від загальної кількості) хворіють у важкій формі.

Якщо згадувати попередню, весняну, хвилю коронавірусу, то тоді відсоток таких пацієнтів не перевищував 20%.

Крім того, частіше і у більш складній формі хворіють і діти. В Одесі госпіталізовано 83 дитини.

У місті через складну епідситуацію продовжують розширювати ліжковий фонд у відділеннях для хворих на коронавірус.

Згідно з останньою інформацією, сьогодні в Одесі є 226 вільних кисневих концентраторів.

Складна ситуація з коронавірусом спостерігається не лише в Одесі, а й інших містах України – Дніпрі, Харкові, Києві. Через це Україні загрожує посилення карантину й надалі.

Джерело: 048