Постковідний синдром: ознаки та хто у групі ризику

Посковідний синдром частіше турбує людей, які заздалегідь не були вакциновані від коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив директор КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок.

– Він може проявлятися місяці, протягом півроку, рік після перенесеної хвороби, – зазначив Євген Черенок.

Спеціаліст назвав найбільш поширені ознаки цього синдрому.

Симптоми:

ускладнене дихання;

проблеми зі сном;

задишка;

труднощі з концентрацією уваги.

Щоб не було таких ускладнень, громадянам рекомендують вакцинуватися від коронавірусу.

– Краще робити щеплення і не допускати цієї патології, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку уколи зробили медикам, військовим і педагогам. З липня це стало можливим для всіх людей старше 18 років.

Фахівці наполягають на необхідності щеплення. На їхню думку, це допоможе уникнути важких наслідків у разі захворювання, а також летального випадку. Укол можна зробити безкоштовно у лікарні або у центрах вакцинації.