Постковідний синдром: ознаки та хто у групі ризику

Посковідний синдром частіше турбує людей, які заздалегідь не були вакциновані від коронавірусу.
Про це під час брифінгу повідомив директор КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок.
– Він може проявлятися місяці, протягом півроку, рік після перенесеної хвороби, – зазначив Євген Черенок.
Спеціаліст назвав найбільш поширені ознаки цього синдрому.
Симптоми:
- ускладнене дихання;
- проблеми зі сном;
- задишка;
- труднощі з концентрацією уваги.
Щоб не було таких ускладнень, громадянам рекомендують вакцинуватися від коронавірусу.
– Краще робити щеплення і не допускати цієї патології, – додав він.
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку уколи зробили медикам, військовим і педагогам. З липня це стало можливим для всіх людей старше 18 років.
Фахівці наполягають на необхідності щеплення. На їхню думку, це допоможе уникнути важких наслідків у разі захворювання, а також летального випадку. Укол можна зробити безкоштовно у лікарні або у центрах вакцинації.