Постковидный синдром: признаки и кто в группе риска

Посковидный синдром чаще беспокоит людей, которые заранее не были вакцинированы от коронавируса.
Об этом во время брифинга сообщил директор КНП Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.
— Он может проявляться месяцы, в течение полгода, год после перенесенной болезни, — отметил Евгений Черенок.
Специалист назвал наиболее распространенные признаки этого синдрома.
Симптомы:
- затрудненное дыхание;
- проблемы со сном;
- одышка;
- трудности с концентрацией внимания.
Чтобы не было таких осложнений, гражданам рекомендуют вакцинироваться от коронавируса.
— Лучше прививаться и не допускать этой патологии, — добавил он.
Вакцинация от коронавируса длится в Украине с конца февраля 2021 года. Сначала уколы сделали медикам, военным и педагогам. С июля это стало доступно всем людям старше 18 лет.
Специалисты настаивают на необходимости прививки. По их мнению, это поможет избежать тяжелых последствий в случае заболевания, а также летального исхода. Укол можно сделать бесплатно в больнице или в центрах вакцинации.