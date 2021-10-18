Постковидный синдром: признаки и кто в группе риска

Посковидный синдром чаще беспокоит людей, которые заранее не были вакцинированы от коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил директор КНП Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

— Он может проявляться месяцы, в течение полгода, год после перенесенной болезни, — отметил Евгений Черенок.

Специалист назвал наиболее распространенные признаки этого синдрома.

Симптомы:

затрудненное дыхание;

проблемы со сном;

одышка;

трудности с концентрацией внимания.

Чтобы не было таких осложнений, гражданам рекомендуют вакцинироваться от коронавируса.

— Лучше прививаться и не допускать этой патологии, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса длится в Украине с конца февраля 2021 года. Сначала уколы сделали медикам, военным и педагогам. С июля это стало доступно всем людям старше 18 лет.

Специалисты настаивают на необходимости прививки. По их мнению, это поможет избежать тяжелых последствий в случае заболевания, а также летального исхода. Укол можно сделать бесплатно в больнице или в центрах вакцинации.