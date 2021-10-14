В Украине количество пациентов в Covid-больницах за неделю выросло на треть. У людей, которых госпитализировали со средним и тяжелым течением коронавируса, могут возникать проблемы не только с легкими, но и с почками.

Такая ситуация с больными была в Днепре. В реанимации областной больницы имени Мечникова неделю назад находились 25 пациентов в тяжелом состоянии. У некоторых из них возникли серьезные проблемы с почками, поэтому их пришлось переводить на гемодиализ.

Врач-уролог Андрей Кондратенко в комментарии Фактам ICTV объяснил, что такое гемодиализ и в каких случаях его применяют.

Что такое гемодиализ

Гемодиализ (или искусственная почка) – это процесс очистки крови от шлаков, токсинов и избытка жидкости. Его используют у пациентов как с хронической почечной недостаточностью, так и при других заболеваниях, которые поражают почки (сахарный диабет, гипертоническая болезнь и Covid-19).

Процедура помогает очистить организм от лишней жидкости, яда, мочевины, креатинина, лекарственных средств, спирта и электролитов.

Показания к процедуре

— Если почки не выполняют свою функцию и не очищают кровь, у человека есть два варианта: пожизненный гемодиализ или пересадка почки, — рассказал врач.

По его словам, гемодиализ используют в ситуациях, когда почки перестают выполнять свою функцию или когда почки не могут справиться с высоким уровнем токсинов в организме. Благодаря ему сохраняется жизнь человека и повышается ее качество.

Если игнорировать почечную недостаточность, возможно развитие серьезных осложнений:

аритмия и перикардит;

анемия и сердечная недостаточность;

энцефалопатия;

кома;

инфаркты и инсульты.

Как проходит процедура

Кондратенко утверждает, что во время гемодиализа кровь забирается из организма и пропускается через специальный фильтр — диализатор.

— Мембрана “искусственной почки”, во время прохождения крови пациента через нее, отделяет и задерживает токсины, которые оседают в специальном растворе, — говорит специалист.

Благодаря мембране белки и клетки крови туда не попадают. Таким образом удаляется избыток жидкости и нормализуется концентрация микроэлементов: натрия, хлора, калия и магния. После этого кровь возвращается в организм человека. Процедура занимает 4-5 часов.

Сколько человек может жить на гемодиализе

На гемодиализе человек может прожить долгую жизнь, главное выполнять эту процедуру с достаточной регулярностью. Врач заверил, что современные технологии позволяют проводить гемодиализ даже дома.

В Европе эта манипуляция в домашних условиях проста, безопасна и не заставляет пациента ждать своей очереди в больнице, однако она дорогая и требует специальной подготовки.

В Украине же подобные процедуры выполняются в условиях стационара или амбулатории, но существуют и портативные аппараты, с которыми специалист может приехать к пациенту.

Коронавирус и гемодиализ

Британские ученые провели исследование, в котором приняли участие 372 пациента. Они были госпитализированы с Covid-19 в реанимации Лондона и Бирмингема. У 216 (58%) из них подтвердили острую почечную недостаточность, которая появилась из-за инфекции.

Из 48 пациентов, которым на фоне Covid-19 впервые был нужен диализ, девяти пришлось прибегать к нему и после выписки. Это показывает, что коронавирус может привести к хроническим проблемам с почками.

— После выздоровления организм постепенно возвращается к норме. Кому-то достаточно одного сеанса гемодиализа, а кому-то нужно проводить несколько сеансов. Здесь все очень индивидуально. К счастью, похожие ситуации не очень распространены, — рассказал Кондратенко.

Сколько стоит процедура

В Украине существует как государственная программа бесплатного гемодиализа, куда может попасть любой пациент, который нуждается в такой процедуре, так и широко развитая сеть частных диализных центров, где стоимость одного сеанса составляет около $100.