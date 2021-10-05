В Днепре фиксируется сложная ситуация с коронавирусом. Регион — лидер по суточному приросту новых больных, за день их — 992. Граждане болеют в тяжелых формах и попадают в больницы.

Из-за этого учреждения перегружены, отметил заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко.

— Люди не хотят ходить в масках, заражаются. К сожалению, все невакцинированные попадают в реанимационное отделение. Сегодня реанимация больницы Мечникова перегружена — 25 больных, очень много тяжелых, четверо критические, — отметил Сергей Рыженко.

По его словам, есть случаи, когда пациентов госпитализируют семьями.

— Болеют семьями, у нас здесь находится три семьи, которые заболели сразу, в тяжелых формах и попали в больницу, — добавил врач.

Например, в учреждение попали 80-летние Лидия Степановна и Михаил Васильевич из Марганца.

Супруги четвертые сутки находятся в одной реанимации Мечникова, однако в разных палатах. В то же время их дети сейчас в Covid-терапии.

Кроме того, сейчас у больных фиксируются различные осложнения.

— Симптомы тяжелые, страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ, — подвел итог он.

Специалист призвал граждан вовремя сделать прививку от коронавируса, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Источник: Сергей Рыженко