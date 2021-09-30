Украинцы, которые не сделали прививку от коронавируса, болеют Covid-19. Среди них часто встречаются и случаи с тяжелым течением заболевания.

Так, достаточно напряженная ситуация в Днепропетровской области, Covid-реанимация областной больницы им. Мечникова заполнена.

— Самое страшное, что все больные — это люди, которые не вакцинировались, — отметил заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко.

Сейчас вирус стал более агрессивным. После заражения инкубационный период сократился с 8-10 дней до 4-5.

В то же время клиническая картина не изменилась в значительной степени — и сейчас много пневмоний и осложнений.

Врачи спасают тяжелобольных пациентов, но они продолжают прибывать в больницу.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все граждане страны старше 18 лет.

Прививка спасает от тяжелого течения заболевания и смерти. Именно поэтому специалисты советуют не медлить и все-таки сделать спасательный укол.

Источник: Сергей Рыженко