В Украине по состоянию на 30 сентября 2021 года зафиксировали 2 255 191 новый случай коронавируса, а за сутки – 11 757. Среди них 1 054 ребенка и 242 врача.

В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 556 больных.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 56 274 пациента, а за сутки – 194.

В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 255 191 украинцу. За прошлые сутки преодолели болезнь 3 839 человек.

Всего в Украине провели 12 829 867 тестирований методом ПЦР, за сутки – 46 604.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

г. Киев — 563 случая;

Винницкая область — 208 случаев;

Волынская область — 276 случаев;

Днепропетровская область – 926 случаев;

Донецкая область — 739 случаев;

Житомирская область — 560 случаев;

Закарпатская область — 97 случаев;

Запорожская область — 632 случая;

Ивано-Франковская область – 368 случаев;

Киевская область — 291 случай;

Кировоградская область — 79 случаев;

Луганская область — 387 случаев;

Львовская область — 927 случаев;

Николаевская область — 227 случаев;

Одесская область — 752 случая;

Полтавская область — 240 случаев;

Ровенская область — 422 случая;

Сумская область — 455 случаев;

Тернопольская область — 434 случая;

Харьковская область — 1 087 случаев;

Херсонская область — 429 случаев;

Хмельницкая область — 483 случая;

Черкасская область — 283 случая;

Черновицкая область — 455 случаев;

Черниговская область — 437 случаев.

Коронавирус в Украине

29 сентября в Украине коронавирус подтвердили в 9 666 человек. Выздороветь удалось 3 281 пациенту, а умерли – 217 человек. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.