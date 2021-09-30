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В Украине за сутки зафиксировали 11 757 новых случаев Covid-19

30 сентября 2021, 08:13 Ольга Тетеріна
коронавірус

В Украине по состоянию на 30 сентября 2021 года зафиксировали 2 255 191 новый случай коронавируса, а за сутки – 11 757. Среди них 1 054 ребенка и 242 врача.

В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 556 больных.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 56 274 пациента, а за сутки – 194.

В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 255 191 украинцу. За прошлые сутки преодолели болезнь 3 839 человек.

Всего в Украине провели 12 829 867 тестирований методом ПЦР, за сутки – 46 604.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

  • г. Киев — 563 случая;
  • Винницкая область — 208 случаев;
  • Волынская область — 276 случаев;
  • Днепропетровская область – 926 случаев;
  • Донецкая область — 739 случаев;
  • Житомирская область — 560 случаев;
  • Закарпатская область — 97 случаев;
  • Запорожская область — 632 случая;
  • Ивано-Франковская область – 368 случаев;
  • Киевская область — 291 случай;
  • Кировоградская область — 79 случаев;
  • Луганская область — 387 случаев;
  • Львовская область — 927 случаев;
  • Николаевская область — 227 случаев;
  • Одесская область — 752 случая;
  • Полтавская область — 240 случаев;
  • Ровенская область — 422 случая;
  • Сумская область — 455 случаев;
  • Тернопольская область — 434 случая;
  • Харьковская область — 1 087 случаев;
  • Херсонская область — 429 случаев;
  • Хмельницкая область — 483 случая;
  • Черкасская область — 283 случая;
  • Черновицкая область — 455 случаев;
  • Черниговская область — 437 случаев.

Коронавирус в Украине

29 сентября в Украине коронавирус подтвердили в 9 666 человек. Выздороветь удалось 3 281 пациенту, а умерли – 217 человек. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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