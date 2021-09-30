В Украине по состоянию на 30 сентября 2021 года зафиксировали 2 255 191 новый случай коронавируса, а за сутки – 11 757. Среди них 1 054 ребенка и 242 врача.
В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 556 больных.
За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 56 274 пациента, а за сутки – 194.
В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 255 191 украинцу. За прошлые сутки преодолели болезнь 3 839 человек.
Всего в Украине провели 12 829 867 тестирований методом ПЦР, за сутки – 46 604.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.
- г. Киев — 563 случая;
- Винницкая область — 208 случаев;
- Волынская область — 276 случаев;
- Днепропетровская область – 926 случаев;
- Донецкая область — 739 случаев;
- Житомирская область — 560 случаев;
- Закарпатская область — 97 случаев;
- Запорожская область — 632 случая;
- Ивано-Франковская область – 368 случаев;
- Киевская область — 291 случай;
- Кировоградская область — 79 случаев;
- Луганская область — 387 случаев;
- Львовская область — 927 случаев;
- Николаевская область — 227 случаев;
- Одесская область — 752 случая;
- Полтавская область — 240 случаев;
- Ровенская область — 422 случая;
- Сумская область — 455 случаев;
- Тернопольская область — 434 случая;
- Харьковская область — 1 087 случаев;
- Херсонская область — 429 случаев;
- Хмельницкая область — 483 случая;
- Черкасская область — 283 случая;
- Черновицкая область — 455 случаев;
- Черниговская область — 437 случаев.
Коронавирус в Украине
29 сентября в Украине коронавирус подтвердили в 9 666 человек. Выздороветь удалось 3 281 пациенту, а умерли – 217 человек. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.