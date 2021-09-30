В Україні станом на 30 вересня 2021 року зафіксували 2 255 191 новий випадок коронавірусу, а за добу – 11 757. З-поміж них 1 054 дитина та 242 медики.
До лікарень із діагнозом коронавірус госпіталізували 2 556 хворих.
За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 56 274 пацієнти, а за добу – 194.
Водночас одужати від Covid-19 вдалося 2 255 191 українцю. За минулу добу подолала хворобу 3 839 людей.
Загалом в Україні провели 12 829 867 тестувань методом ПЛР, за добу – 46 604.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
- м. Київ – 563 випадки;
- Вінницька область – 208 випадків;
- Волинська область – 276 випадків;
- Дніпропетровська область – 926 випадків;
- Донецька область – 739 випадків;
- Житомирська область – 560 випадків;
- Закарпатська область – 97 випадків;
- Запорізька область – 632 випадки;
- Івано-Франківська область – 368 випадків;
- Київська область – 291 випадок;
- Кіровоградська область – 79 випадків;
- Луганська область – 387 випадків;
- Львівська область – 927 випадків;
- Миколаївська область – 227 випадків;
- Одеська область – 752 випадки;
- Полтавська область – 240 випадків;
- Рівненська область – 422 випадки;
- Сумська область – 455 випадків;
- Тернопільська область – 434 випадки;
- Харківська область – 1 087 випадків;
- Херсонська область – 429 випадків;
- Хмельницька область – 483 випадки;
- Черкаська область – 283 випадки;
- Чернівецька область – 455 випадків;
- Чернігівська область – 437 випадків.