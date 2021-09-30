В Україні станом на 30 вересня 2021 року зафіксували 2 255 191 новий випадок коронавірусу, а за добу – 11 757. З-поміж них 1 054 дитина та 242 медики.

До лікарень із діагнозом коронавірус госпіталізували 2 556 хворих.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 56 274 пацієнти, а за добу – 194.

Водночас одужати від Covid-19 вдалося 2 255 191 українцю. За минулу добу подолала хворобу 3 839 людей.

Загалом в Україні провели 12 829 867 тестувань методом ПЛР, за добу – 46 604.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.