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В Україні за добу зафіксували 11 757 нових випадків Covid-19

30 Вересня 2021, 08:13 Ольга Тетеріна
коронавірус

В Україні станом на 30 вересня 2021 року зафіксували 2 255 191 новий випадок коронавірусу, а за добу – 11 757. З-поміж них 1 054 дитина та 242 медики.

До лікарень із діагнозом коронавірус госпіталізували 2 556 хворих.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 56 274 пацієнти, а за добу – 194.

Водночас одужати від Covid-19 вдалося 2 255 191 українцю. За минулу добу подолала хворобу 3 839 людей.

Загалом в Україні провели 12 829 867 тестувань методом ПЛР, за добу – 46 604.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

  • м. Київ – 563 випадки;
  • Вінницька область – 208 випадків;
  • Волинська область – 276 випадків;
  • Дніпропетровська область – 926 випадків;
  • Донецька область – 739 випадків;
  • Житомирська область – 560 випадків;
  • Закарпатська область – 97 випадків;
  • Запорізька область – 632 випадки;
  • Івано-Франківська область – 368 випадків;
  • Київська область – 291 випадок;
  • Кіровоградська область – 79 випадків;
  • Луганська область – 387 випадків;
  • Львівська область – 927 випадків;
  • Миколаївська область – 227 випадків;
  • Одеська область – 752 випадки;
  • Полтавська область – 240 випадків;
  • Рівненська область – 422 випадки;
  • Сумська область – 455 випадків;
  • Тернопільська область – 434 випадки;
  • Харківська область – 1 087 випадків;
  • Херсонська область – 429 випадків;
  • Хмельницька область – 483 випадки;
  • Черкаська область – 283 випадки;
  • Чернівецька область – 455 випадків;
  • Чернігівська область – 437 випадків.

Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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