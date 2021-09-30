Українці, які не зробили щеплення від коронавірусу, хворіють на Covid-19. Серед них часто трапляються і випадки з тяжким перебігом захворювання.

Так, доволі напружена ситуація у Дніпропетровській області, Covid-реанімація обласної лікарні ім. Мечникова заповнена.

– Найстрашніше те, що усі хворі – це люди, які не вакцинувалися, – зазначив заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

Нині вірус став агресивнішим. Після зараження інкубаційний період скоротився з 8-10 днів до 4-5.

Водночас клінічна картина не змінилася значною мірою – й наразі багато пневмоній та ускладнень.

Лікарі рятують важкохворих пацієнтів, але вони продовжують прибувати до лікарень.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати усі громадяни країни старше 18 років.

Щеплення рятує від тяжкого перебігу захворювання та смерті. Саме тому фахівці радять не зволікати та все-таки зробити рятівний укол.

Джерело: Сергій Риженко