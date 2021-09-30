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Усі Covid-пацієнти у лікарнях Дніпра – це люди, які не отримали щеплення

30 Вересня 2021, 14:35 Людмила Грубнік
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Українці, які не зробили щеплення від коронавірусу, хворіють на Covid-19. Серед них часто трапляються і випадки з тяжким перебігом захворювання.

Так, доволі напружена ситуація у Дніпропетровській області, Covid-реанімація обласної лікарні ім. Мечникова заповнена.

– Найстрашніше те, що усі хворі – це люди, які не вакцинувалися, – зазначив заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

Нині вірус став агресивнішим. Після зараження інкубаційний період скоротився з 8-10 днів до 4-5.

Водночас клінічна картина не змінилася значною мірою – й наразі багато пневмоній та ускладнень.

Лікарі рятують важкохворих пацієнтів, але вони продовжують прибувати до лікарень.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати усі громадяни країни старше 18 років.

Щеплення рятує від тяжкого перебігу захворювання та смерті. Саме тому фахівці радять не зволікати та все-таки зробити рятівний укол.

Джерело: Сергій Риженко

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Дніпропетровська область , Коронавірус Covid-19
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