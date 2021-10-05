У Дніпрі фіксується складна ситуація з коронавірусом. Регіон – лідер за добовим приростом нових хворих, за день їх – 992. Громадяни хворіють у важких формах та потрапляють до лікарень.

Через це заклади перевантажені, зазначив заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

– Люди не хочуть ходити у масках, заражаються. На жаль, усі невакциновані потрапляють до реанімаційного відділення. Сьогодні реанімація лікарні Мечникова перевантажена – 25 хворих, дуже багато важких, четверо критичних, – зазначив Сергій Риженко.

За його словами, є випадки, коли пацієнтів госпіталізують родинами.

– Хворіють родинами, у нас тут перебуває три сім’ї, які захворіли одразу, у важких формах та потрапили до лікарні, – додав лікар.

Наприклад, до закладу потрапили 80-річні Лідія Степанівна та Михайло Васильович з Марганця.

Чоловік та дружина четверту добу перебувають в одній реанімації Мечникова, проте в різних палатах. Водночас їхні діти наразі у Covid-терапії.

Крім того, наразі у хворих фіксуються різноманітні ускладнення.

– Симптомі важкі, потерпають не лише легені, а й нирки. Частину хворих доведеться переводити на діаліз, – підсумував він.

Фахівець закликав громадян вчасно зробити щеплення від коронавірусу, щоб уникнути важкого перебігу хвороби.

Джерело: Сергій Риженко