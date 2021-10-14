В Україні кількість пацієнтів у Covid-лікарнях за тиждень зросла на третину. У людей, яких госпіталізували з середнім та важким перебігом коронавірусу, можуть виникати проблеми не тільки з легенями, але й з нирками.

Така ситуація з хворими була у Дніпрі. У реанімації обласної лікарні імені Мечникова тиждень тому перебували 25 Covid-пацієнтів у важкому стані. У деяких з них виникли серйозні проблеми з нирками, тому їх довелося переводити на гемодіаліз.

Лікар-уролог Андрій Кондратенко у коментарі Фактам ICTV пояснив, що таке гемодіаліз та у яких випадках його застосовують.

Що таке гемодіаліз

Гемодіаліз (або штучна нирка) – це процес очищення крові від шлаків, токсинів та надлишку рідини. Його використовують у пацієнтів як з хронічною нирковою недостатністю, так і з іншими захворюваннями, які вражають нирки (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і Covid-19).

Процедура допомагає очистити організм від зайвої рідини, отрути, сечовини, креатиніну, лікарських засобів, спирту та електролітів.

Показання до процедури

– Якщо нирки не виконують свою функцію і не очищують кров, у людини є два варіанти: довічний гемодіаліз або пересадка нирки, – розповів лікар.

За його словами, гемодіаліз використовують у ситуаціях, коли нирки перестають виконувати свою функцію або коли нирки не можуть впоратися з високим рівнем токсинів в організмі. Завдяки йому зберігається життя людини та підвищується його якість.

Якщо ігнорувати ниркову недостатність, можливий розвиток серйозних ускладнень:

аритмія і перикардит;

анемія та серцева недостатність;

енцефалопатія;

кома;

інфаркти та інсульти.

Як проходить процедура

Кондратенко стверджує, що під час гемодіалізу кров забирається з організму і пропускається через спеціальний фільтр – діалізатор.

– Мембрана “штучної нирки”, під час проходження через неї крові пацієнта, відокремлює і затримує токсини, які осідають у спеціальному розчині,- каже спеціаліст.

Завдяки мембрані білки та клітини крові туди не потрапляють. Таким чином видаляється надлишок рідини та нормалізується концентрація мікроелементів: натрію, хлору, калію та магнію. Після цього кров повертається в організм людини. Процедура займає 4-5 годин.

Скільки людина може жити на гемодіалізі

На гемодіалізі людина може прожити довге життя, головне виконувати цю процедуру з достатньою регулярністю. Лікар запевнив, що сучасні технології дозволяють проводити гемодіаліз навіть удома.

В Європі ця маніпуляція в домашніх умовах проста, безпечна і не змушує пацієнта чекати своєї черги в лікарні, проте вона дорога і вимагає спеціальної підготовки.

В Україні ж подібні процедури виконуються в умовах стаціонару або амбулаторії, але існують і портативні апарати, з якими спеціаліст може приїхати до пацієнта.

Коронавірус та гемодіаліз

Британські вчені провели дослідження, у якому взяти участь 372 пацієнти, які були госпіталізовані з Covid-19 до реанімацій Лондона та Бірмінгема. У 216 (58%) із них підтвердили ​​гостру ниркову недостатність, яка з’явилася через інфекцію.

З 48-ми пацієнтів, яким на тлі Covid-19 вперше був потрібен діаліз, дев’ятьом довелося вдаватися до нього і після виписки. Це показує, що коронавірус може призвести до хронічних проблем із нирками.

– Після одужання організм поступово повертається до норми. Комусь достатньо одного сеансу гемодіалізу, а комусь потрібно проводити декілька сеансів. Тут все дуже індивідуально. На щастя, схожі ситуації не дуже поширені, – розповів Кондратенко.

Скільки коштує процедура

В Україні існує як державна програма безкоштовного гемодіалізу, куди може потрапити будь-який пацієнт, що потребує такої процедури, так і широко розвинена мережа приватних діалізних центрів, де вартість одного сеансу становить близько $100.