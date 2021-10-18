В Украине больше людей стали болеть коронавирусом в тяжелой форме. В частности, в больницах Одессы более 80% пациентов имеет именно такое течение болезни.

Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения города Левон Никогосян.

По его словам, на 18 октября 2021 года в отделениях для больных коронавирусом Одессы находится 948 людей, 617 из них (81% от общего количества) болеют в тяжелой форме.

Если вспоминать предыдущую, весеннюю, волну коронавируса, то тогда процент таких пациентов не превышал 20%.

Кроме того, чаще и в более сложной форме болеют и дети. В Одессе госпитализированы 83 ребенка.

В городе из-за сложной эпидситуации продолжают расширять коечный фонд в отделениях для больных коронавирусом.

Согласно последней информации, сегодня в Одессе есть 226 свободных кислородных концентраторов.

Сложная ситуация с коронавирусом наблюдается не только в Одессе, но и других городах Украины — Днепре, Харькове, Киеве. В связи с этим Украине грозит дальнейшее усиление карантина.

Источник: 048