В Липецкой территориальной общине Харьковской области 94% населения получили первую дозу вакцины от коронавируса, 53% — сделали две прививки.

В состав ОТО входят 17 сел и поселков. В большинстве школ и детсадов вакцинированы все до одного работника.

Пункт прививки работает здесь почти без выходных, с утра до вечера.

По словам главы общины Алексея Слабченко, шесть школ и три детсада имеют 100% вакцинированных сотрудников. Никого не заставляли делать уколы, просто объяснили: хотите работать — вакцинируйтесь.

Медики местной больницы подсчитали: даже сейчас, когда Харьковская область лидирует по количеству заражений, в общине в несколько раз меньше больных коронавирусом.

По их словам, пациенты продолжают обращаться к больницы с подозрением на коронавирус. Однако обычно это те пациенты, которые не получили ни одной дозы вакцины.

В то же время Харьковская область продолжает находиться среди лидеров по темпам распространения коронавируса. В связи с этим в регионе возросла нагрузка на медицинскую систему.