Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Вторая с начала войны: в Киевском городском центре нефрологии и диализа успешно провели пересадку почки

5 июня 2022, 15:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка
Источник: Depositphotos

Даже в сложных условиях войны Киевский городской центр нефрологии и диализа продолжает оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Так, недавно специалисты медучреждения выполнили семейную трансплантацию почки, которая является уже второй операцией по пересадке органов в условиях войны, — говорится, в частности, в сообщении.

Читайте также:
гемодиализДонором сына стал отец: в Винницкой области провели вторую операцию по трансплантации почки

Здоровый орган от своего отца Юрия получил 33-летний Александр, болевший хронической болезнью почек и вынужденный находиться на гемодиализе с 2016 года.

Сейчас смотрят

Операция прошла успешно, почка заработала сразу, когда пациент еще был на операционном столе.

В настоящее время Александр готовится к жизни с новым органом. И сын, и отец чувствуют себя хорошо.

Напоминаем, что проведение обследований и трансплантаций для пациентов в Центре нефрологии и диализа — безвозмездное, как и все медицинские услуги в Украине, включены в Программу медицинских гарантий.

Записаться на консультацию можно по телефону (093) 366-56-50 (с 9.00 до 16.00 в рабочие дни) или на сайте Центра.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Київ, МОЗ Украины, трансплантація органів, Трансплантология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь