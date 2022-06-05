Даже в сложных условиях войны Киевский городской центр нефрологии и диализа продолжает оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Так, недавно специалисты медучреждения выполнили семейную трансплантацию почки, которая является уже второй операцией по пересадке органов в условиях войны, — говорится, в частности, в сообщении.

Здоровый орган от своего отца Юрия получил 33-летний Александр, болевший хронической болезнью почек и вынужденный находиться на гемодиализе с 2016 года.

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Операция прошла успешно, почка заработала сразу, когда пациент еще был на операционном столе.

В настоящее время Александр готовится к жизни с новым органом. И сын, и отец чувствуют себя хорошо.

Напоминаем, что проведение обследований и трансплантаций для пациентов в Центре нефрологии и диализа — безвозмездное, как и все медицинские услуги в Украине, включены в Программу медицинских гарантий.

Записаться на консультацию можно по телефону (093) 366-56-50 (с 9.00 до 16.00 в рабочие дни) или на сайте Центра.