Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Друга з початку війни: у Київському міському центрі нефрології та діалізу успішно провели пересадку нирки

5 Червня 2022, 15:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пересадка
Джерело: Depositphotos

Навіть в складних умовах війни Київський міський центр нефрології та діалізу продовжує надавати високоспеціалізовану медичну допомогу всім, хто її потребує.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Так, нещодавно фахівці медзакладу виконали сімейну трансплантацію нирки, яка є вже другою операцією з пересадки органів в умовах війни, – йдеться, зокрема, в повідомленні.

Читайте також:
Юрко Ігор ЛьвівПопри обстріли, трансплантації продовжуються: у Львові пересадили нирки двом евакуйованим з Києва хлопчикам

Здоровий орган від свого батька Юрія отримав 33-річний Олександр, який хворів на хронічну хворобу нирок і був вимушений перебувати на гемодіалізі з 2016 року.

Зараз дивляться

Операція пройшла успішно, нирка запрацювала відразу, коли пацієнт ще був на операційному столі.

Наразі Олександр готується до життя з новим органом. І син, і батько почувають себе добре.

Нагадуємо, що проведення обстежень та трансплантацій для пацієнтів у центрі нефрології та діалізу – безоплатне, як і всі медичні послуги в Україні, включено до Програми медичних гарантій.

Записатися на консультацію можна за телефоном (093) 366-56-50 (з 9.00 до 16.00 в робочі дні) або на сайті Центру.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Київ, МОЗ України, трансплантація органів, Трансплантология
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь