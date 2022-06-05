Навіть в складних умовах війни Київський міський центр нефрології та діалізу продовжує надавати високоспеціалізовану медичну допомогу всім, хто її потребує.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Так, нещодавно фахівці медзакладу виконали сімейну трансплантацію нирки, яка є вже другою операцією з пересадки органів в умовах війни, – йдеться, зокрема, в повідомленні.

Здоровий орган від свого батька Юрія отримав 33-річний Олександр, який хворів на хронічну хворобу нирок і був вимушений перебувати на гемодіалізі з 2016 року.

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Операція пройшла успішно, нирка запрацювала відразу, коли пацієнт ще був на операційному столі.

Наразі Олександр готується до життя з новим органом. І син, і батько почувають себе добре.

Нагадуємо, що проведення обстежень та трансплантацій для пацієнтів у центрі нефрології та діалізу – безоплатне, як і всі медичні послуги в Україні, включено до Програми медичних гарантій.

Записатися на консультацію можна за телефоном (093) 366-56-50 (з 9.00 до 16.00 в робочі дні) або на сайті Центру.