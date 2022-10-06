В ходе второго этапа медицинской реформы, о начале которого Министерство здравоохранения Украины сообщило в августе, должны появиться госпитальные округа, а больницы уже не будут делить на районные, городские и областные.

По словам заместителя министра здравоохранения Алексея Яременко, сущность новой медицинской реформы заключается в изменении классификации больниц – в системе появятся сверхкластерные, кластерные и общие лечебные учреждения.

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Сообщается, что статус больницы определят в соответствии с ключевыми заданиями и предоставляемыми услугами:

с верхкластерные будут предоставлять весь спектр медицинской помощи;

к ластерные будут предоставлять услуги хирургии, реабилитации и лечения;

о бщие больницы местного уровня будут предоставлять базовые услуги.

Отмечается, что Минздрав работает над изменением маршрутов транспортировки тяжелых пациентов от ближайших больниц к тем, где оказывают наиболее квалифицированную помощь.

— Пациент должен быть доставлен в пределах 60 минут в кластерную или сверхкластерную больницу, — рассказывает Алексей Яременко.

По его словам, городские больницы не станут закрывать. Они будут заниматься диагностикой пациентов, давать консультации и проводить плановое лечение.

Проще говоря, все больницы продолжат работу. Новый этап реформы направлен на улучшение услуг экстренной неотложной помощи.

Сообщается, что мониторинг сети больниц на степень профессионализма будет проводиться каждые три-шесть лет. Так медучреждения смогут повысить свой уровень до кластерного или сверхкластерного.

Уточняется, что реформа начинается по всей Украине, за исключением оккупированных территорий и зоны боевых действий.