Під час другого етапу медичної реформи, про початок якого Міністерство охорони здоров’я України повідомило в серпні, мають з’явитися госпітальні округи, а лікарні вже не ділитимуть на районні, міські та обласні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, сутність нової медичної реформи полягає у зміні класифікації лікарень – у системі з’являться надкластерні, кластерні та загальні лікувальні заклади.

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Повідомляється, що статус лікарні визначатимуть відповідно до ключових завдань і наданих послуг:

надкластерні надаватимуть весь спектр медичної допомоги;

кластерні надаватимуть послуги хірургії, реабілітації та лікування;

загальні лікарні місцевого рівня надаватимуть базові послуги.

Зазначається, що МОЗ працює над зміною маршрутів транспортування важких пацієнтів від найближчих лікарень до тих, де надають найбільш кваліфіковану допомогу.

– Пацієнт повинен бути доставлений у межах 60 хвилин в кластерну або надкластерну лікарню, — розповідає Олексій Яременко.

За його словами, міські лікарні не закриватимуть. Вони будуть займатися діагностикою пацієнтів, надавати консультації і проводити планове лікування.

Простіше кажучи, всі лікарні продовжать роботу. Новий етап реформи спрямований на поліпшення послуг екстреної невідкладної допомоги.

Повідомляється, що моніторинг мережі лікарень щодо ступеня професіоналізму буде проводитися кожні три-шість років. Так, медзаклади зможуть підвищити свій рівень до кластерного або надкластерного.

Уточнюється, що реформа починається по всій Україні, за винятком окупованих територій і зони бойових дій.