36 хірургів з Київської, Вінницької, Харківської та Тернопільської областей пройшли навчання з хірургії військових політравм та їхньої діагностики в польових умовах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляється, що навчання організовано MedGlobal спільно з МОЗ та Київським національним медуніверситетом ім. О.О. Богомольця.

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Відзначається, що учасники вчилися розрізняти види кульових, вибухових і мінних поранень, а також опановували методи діагностики пошкоджень, зупинки кровотечі, шунтування судин і дезінфекції ран.

Важливо, що підвищувати свої практичні навички медики могли, використовуючи портативні апарати ультразвукової діагностики.

Також учасники тренінгу ознайомилися з найбільш поширеними міжнародними протоколами лікування. За результатами навчання вони застосували отримані знання на практиці в операційних.

MedGlobal – це гуманітарна благодійна громадська організація, яка підтримує вразливі верстви населення в усьому світі через програми з охорони здоров’я та реагування на надзвичайні ситуації.