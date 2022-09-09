36 хирургов из Киевской, Винницкой, Харьковской и Тернопольской областей прошли обучение по хирургии военных политравм и их диагностике в полевых условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что учеба организована MedGlobal совместно с Минздравом и Киевским национальным медуниверситетом им. А. А. Богомольца.

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Отмечается, что участники учились различать виды пулевых, взрывных и минных ранений, а также овладевали методами диагностики повреждений, остановки кровотечения, шунтирования сосудов и дезинфекции ран.

Важно, что повышать свои практические навыки медики могли, используя портативные аппараты ультразвуковой диагностики.

Также участники тренинга ознакомились с наиболее распространенными международными протоколами лечения. По результатам обучения они применили полученные знания на практике в операционных.

MedGlobal – это гуманитарная благотворительная общественная организация, которая поддерживает уязвимые слои населения во всем мире через программы по здравоохранению и реагированию на чрезвычайные ситуации.