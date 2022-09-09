У Верховній Раді зареєстровано законопроект, згідно з яким військові можуть отримати право зберігати свої репродуктивні клітини на випадок, якщо отримають незворотні поранення, які позбавлять їх можливості стати біологічними батьками.

– Метою законопроекту є створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників і захисниць України у разі отримання ними поранень, що впливають на репродуктивні функції, – йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що законопроектом не передбачається запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства.

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– Після ухвалення цього законопроекту Кабмін пропише необхідну процедуру добровільної згоди/незгоди на посмертне використання таких клітин і можливу їхню передачу у відповідні банки, – пояснила народний депутат Оксана Дмитрієва.

Також одним із завдань законопроекту є поширення частини гарантій у сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах військових дій.

Зокрема, йдеться і про право на участь у комплексі заходів, що реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство).

Крім того, повідомляється, що згідно з розрахунками профільних закладів охорони здоров’я, собівартість забору статевих клітин становить близько 450 грн для чоловіків і близько 1 425 грн для жінок.

Необхідні медичні обстеження перед забором клітин у здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії.