В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому военные могут получить право сохранять свои репродуктивные клетки на случай, если получат необратимые ранения, которые лишат их возможности стать биологическими родителями.

— Целью законопроекта является создание государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроектом не предусматривается введение государственных мер по обеспечению посмертного отцовства/материнства.

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— После принятия этого законопроекта Кабмин пропишет необходимую процедуру добровольного согласия/несогласия на посмертное использование таких клеток и возможную их передачу в соответствующие банки, — пояснила народный депутат Оксана Дмитриева.

Также одной из задач законопроекта является распространение части гарантий в сфере медицинского обеспечения и реабилитационных мероприятий, предоставленных военнослужащим, на полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий.

В частности, речь идет и о праве на участие в комплексе мероприятий, реализуемых государством, с целью обеспечения права на биологическое посттравматическое отцовство (материнство).

Кроме того, сообщается, что согласно расчетам профильных учреждений здравоохранения, себестоимость забора половых клеток составляет около 450 грн для мужчин и около 1 425 грн для женщин.

Необходимые медицинские обследования перед забором клеток у здоровых граждан могут быть проведены в ходе всеобщего прохождения военно-врачебной комиссии.