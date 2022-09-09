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На случай необратимого ранения: Верховная Рада может разрешить военным сохранять репродуктивные клетки

9 сентября 2022, 17:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військові
Источник: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому военные могут получить право сохранять свои репродуктивные клетки на случай, если получат необратимые ранения, которые лишат их возможности стать биологическими родителями.

Целью законопроекта является создание государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроектом не предусматривается введение государственных мер по обеспечению посмертного отцовства/материнства. 

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— После принятия этого законопроекта Кабмин пропишет необходимую процедуру добровольного согласия/несогласия на посмертное использование таких клеток и возможную их передачу в соответствующие банки, — пояснила народный депутат Оксана Дмитриева.

Также одной из задач законопроекта является распространение части гарантий в сфере медицинского обеспечения и реабилитационных мероприятий, предоставленных военнослужащим, на полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий.

В частности, речь идет и о праве на участие в комплексе мероприятий, реализуемых государством, с целью обеспечения права на биологическое посттравматическое отцовство (материнство).

Кроме того, сообщается, что согласно расчетам профильных учреждений здравоохранения, себестоимость забора половых клеток составляет около 450 грн для мужчин и около 1 425 грн для женщин.

Необходимые медицинские обследования перед забором клеток у здоровых граждан могут быть проведены в ходе всеобщего прохождения военно-врачебной комиссии.

Источник
УНН
Теги
Батьки військовослужбовці Верховная Рада Законопроект
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