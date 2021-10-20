Десятки врачей Кагарлыкской районной больницы, вместо того, чтобы принимать пациентов, вышли на забастовку. Причина — двухмесячная задолженность по зарплате.

Это медицинское учреждение – опорное, сюда везут больных, в том числе и с коронавирусной инфекцией, сразу из нескольких соседних районов. Сейчас заполненность коек здесь – 100%.

Медики работают из последних сил. Впрочем, в условиях пандемии, утверждают врачи, их оставили не только без зарплат, но и без обещанных правительством коронавирусных надбавок.

— Наши санитарочки уже начали ездить на работу в маршрутке в долг, — говорит Вячеслав, в больнице он работает хирургом уже 17 лет.

По его словам, с начала пандемии условия труда в медучреждении стали адскими. Кареты скорой помощи непрерывно едут одна за другой. Реанимация полностью заполнена. Медсестры и санитарки падают с ног от усталости и перенапряжения.

Однако деньги перестал платить даже город. Хотя речь идет о довольно скудных окладах. Одна из медсестер показала журналистам Фактов ICTV свой бухгалтерский бегунок за июль: 2 400 грн — аванс, к выдаче – 3 770 грн.

Впрочем, по словам медиков, в сложившейся ситуации руководство обвиняет именно их. Мол, недостаточно работают, неполноценно вводят электронный вариант подачи больных НСЗУ. А от этого, якобы, и зависят зарплаты.

К тому же, в условиях пандемии, говорят медики, они остались практически без лекарств. Лечить больных приходится едва ли не голыми руками.

Местная власть перекладывает вину на Национальную службу здоровья. А в том, что задерживает свою часть выплат – соседние районы, которые везут в больницу людей, но при этом совершенно ничем не помогают.

К счастью, забастовка подействовала. Деньги нашлись. Долг медикам обещают оплатить уже завтра.