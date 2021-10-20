Десятки лікарів Кагарлицької районної лікарні, замість того, щоб приймати пацієнтів, вийшли на страйк. Причина – двомісячна заборгованість із зарплати.

Цей медичний заклад – опорний, сюди везуть хворих, зокрема й на коронавірусну інфекцію, одразу з кількох сусідніх районів. Нині заповненість ліжок тут – 100%.

Медики працюють з останніх сил. Втім, в умовах пандемії, твердять лікарі, їх лишили не тільки без зарплатні, але і без обіцяних урядом коронавірусних надбавок.

– Наші санітарочки вже почали їздити на роботу в маршрутці в борг, – каже В’ячеслав, у лікарні він працює хірургом вже 17 років.

За його словами, від початку пандемії умови праці в медзакладі стали пекельними. Карети швидкої допомоги безперервно їдуть одна за одною. Реанімація повністю заповнена. Медсестри і санітарки падають з ніг від втоми і перенапруження.

Проте гроші перестало платити навіть місто. Хоча йдеться про досить мізерні оклади. Одна із медсестер показала журналістам Фактів ICTV свій бухгалтерський бігунок за липень: 2 400 грн – авансу, до видачі – 3 770 грн.

Втім, за словами медиків, у ситуації, що склалася, керівництво звинувачує саме їх. Мовляв, недостатньо працюють, неповноцінно вводять електронний варіант подачі хворих на НСЗУ. А від цього, буцімто, і залежать зарплати.

До того ж, в умовах пандемії, кажуть медики, вони залишилися практично без ліків. Лікувати хворих доводиться чи не голими руками.

Місцева влада перекладає провину на Національну службу здоров’я. А в тому, що затримує свою частину виплат – сусідні райони, які везуть до лікарні людей, але водночас геть нічим не допомагають.

На щастя, страйк подіяв. Гроші знайшлися. Борг медикам обіцяють сплатити вже завтра.