В Україні спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом, у країні другу добу поспіль помирає близько 500 громадян. Через це на кладовищах виникають черги.

Про це заявив очыльник Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради Михайло Радуцький.

– Черга до Київського крематорію сьогодні з катафалків становить близько двох годин, – зазначив Михайло Радуцький.

Він також нагадав про важливість вакцинації від коронавірусу, зокрема у стінах парламенту.

Ситуація з коронавірусом в Україні постійно погіршується. Кількість нових випадків хвороби – майже 19 тис. На відміну від попередніх хвиль у країні багато людей помирає від вірусу, і саме захворювання протікає у пацієнтів у важчій формі.

Масово хворіють діти, нерідко вони потребують госпіталізації та кисню.

Українців закликають активніше робити щеплення, щоб уникнути подальшого погіршення епідситуації. Також важливо носити маски та більш серйозно ставитися до дотримання інших карантинних заходів.