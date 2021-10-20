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У Києві черга з катафалків до крематорію – Радуцький про ситуацію з Covid-19

20 Жовтня 2021, 12:05 Людмила Грубнік
У Києві черга з катафалків до крематорію – Радуцький про ситуацію з Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом, у країні другу добу поспіль помирає близько 500 громадян. Через це на кладовищах виникають черги.

Про це заявив очыльник Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради Михайло Радуцький.

– Черга до Київського крематорію сьогодні з катафалків становить близько двох годин, – зазначив Михайло Радуцький.

Він також нагадав про важливість вакцинації від коронавірусу, зокрема у стінах парламенту.

Ситуація з коронавірусом в Україні постійно погіршується. Кількість нових випадків хвороби – майже 19 тис. На відміну від попередніх хвиль у  країні багато людей помирає від вірусу, і саме захворювання протікає у пацієнтів у важчій формі.

Масово хворіють діти, нерідко вони потребують госпіталізації та кисню.

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Українців закликають активніше робити щеплення, щоб уникнути подальшого погіршення епідситуації. Також важливо носити маски та більш серйозно ставитися до дотримання інших карантинних заходів.

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Михайло Радуцький , Новини Києва , Смерть
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