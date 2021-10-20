В Украине наблюдается очень сложная ситуация с коронавирусом, в стране вторые сутки подряд умирает около 500 граждан. Из-за этого на кладбищах формируются очереди.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаил Радуцкий.

— Очередь к Киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов, — отметил Михаил Радуцкий.

Он также напомнил о важности вакцинации от коронавируса, в частности в стенах парламента.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается изо дня в день. Количество новых случаев болезни — почти 19 тыс. В отличие от предыдущих волн в стране много людей умирает от вируса, и само заболевание протекает у пациентов в более тяжелой форме.

Массово болеют дети, нередко они нуждаются в госпитализации и кислороде.

Украинцев призывают активнее делать прививки, чтобы избежать дальнейшего ухудшения эпидситуации. Также важно носить маски и более серьезно относиться к соблюдению других карантинных мер.