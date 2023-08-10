После успешно проведенной операции по удалению пластиковой ложечки из бронха ребенка, состояние девочки улучшилось. Обошлось без серьезных осложнений.

История невероятная сама по себе и, если бы не профессионализм врачей Охматдета, могла бы стать еще и трагической.

6-летняя Яна еще в марте начала жаловаться, что ей трудно дышать, появился и сильный кашель. Конечно, родителей это насторожило и они обратились к врачу.

Яне диагностировали обструктивный бронхит и назначили соответствующее лечение.

Однако состояние ребенка не только не улучшилось, стало ухудшаться.

Девочку направили на консультацию и дообследование в Охматдет.

Каково же было удивление врачей Охматдета, когда в дыхательных путях Яны обнаружили посторонний предмет — 4-сантиметровую пластиковую ложечку. Видимо, от игрушечного столового набора.

— Нетипичным было размещение ложечки в левом бронхе. Ведь почти всегда посторонние предметы попадают в правую сторону, — рассказывает Сергей Руденко, заведующий педиатрическим отделением Охматдета.

Хорошо, что все обошлось. Девочка скоро и забудет о приключении. Однако, проблема попадания инородных тел в организмы детей является очень распространенной.

Часто различные предметы находят в гортани, трахее или бронхах маленьких пациентов. Некоторые хирурги собирают целые коллекции из таких находок, иногда невероятных, а иногда банальных, таких как чешуйка семечки или кусочек ореха.

Родители должны знать, что попадание инородного предмета в дыхательные пути сопровождается сильным кашлем, появлением одышки, посинением губ, иногда остановкой дыхания и потерей сознания.

Поэтому, чем быстрее ребенку окажут квалифицированную помощь, тем больше шансов сохранить ему жизнь и обойтись без сложных оперативных вмешательств.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит