Після успішно проведеної операції з видалення пластикової ложечки з бронху дитини, стан дівчинки покращився. Обійшлося без серйозних ускладнень.

Історія неймовірна сама по собі і, якби не професіоналізм лікарів Охматдиту, могла б стати ще й трагічною.

6-річна Яна ще в березні почала скаржитися, що їй важко дихати, з’явився і сильний кашель. Звісно, батьків це насторожило і вони звернулися до лікаря.

Яні діагностували обструктивний бронхіт і призначили відповідне лікування.

Проте стан дитини не лише не покращився, став погіршуватися.

Дівчинку направили на консультацію і дообстеження в Охматдит.

Яке ж було здивування лікарів Охматдиту, коли в дихальних шляхах Яни виявили сторонній предмет – 4-сантиметрову пластикову ложечку. Мабуть, від іграшкового столового набору.

– Нетиповим було розміщення ложечки в лівому бронху. Адже майже завжди сторонні предмети потрапляють у правий бік, – розповідає Сергій Руденко, завідувач педіатричного відділення Охматдиту.

Добре, що все обійшлося. Дівчинка скоро й забуде про пригоду. Проте, проблема потрапляння сторонніх тіл в організми дітей є дуже поширеною.

Часто різні предмети знаходять у гортані, трахеї чи бронхах маленьких пацієнтів. Деякі хірурги збирають цілі колекції з таких знахідок, іноді неймовірних, а іноді банальних, як от, лусочка насіння чи шматочок горіха.

Батьки мусять знати, що потрапляння стороннього предмета в дихальні шляхи супроводжується сильним кашлем, появою задишки, посинінням губ, інколи зупинкою дихання та втратою свідомості.

Тому, чим швидше дитині нададуть кваліфіковану допомогу, тим більше шансів зберегти їй життя і обійтися без складних оперативних втручань.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит