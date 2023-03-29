Специалисты Центра легочного здоровья во Львове обнаружили в бронхах пациентки часть зуба, находящуюся там с июля 2022 года.

В амбулаторно-поликлиническое отделение Центра легочного здоровья обратилась молодая женщина с жалобами на постоянный, изнурительный кашель, порой до рвоты.

Врач-пульмонолог осмотрела пациентку и направила ее на рентгенисследование.

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Следует заметить, что в течение всего времени, пока женщине надоедал кашель, она обращалась за помощью к медикам других медучреждений, и поскольку она недавно родила и кормила ребенка грудью, рентгенобследование ей не проводили.

На рентгеновском снимке, собственно, и увидели в бронхе постороннее тело, а именно зуб. Как оказалось, рожала женщина из-за кесарева сечения с экстренной интубацией. Часть зуба пациентки была повреждена и попала в дыхательные пути.

Следовательно, уже специалисты эндоскопического кабинета Центра легочного здоровья под местной анестезией удалили постороннее тело с помощью эндоскопической корзинки.

Источник: Центр легочного здоровья