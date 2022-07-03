Пластик находят везде: в глубинах океана, на вершинах гор. Люди засорили планету полипропиленом. Микрочастицы пластика впитало даже тело человека. И еще неизвестно, какие последствия нас ждут в связи с этим.

— Ученые в ходе исследований все чаще обнаруживают микрочастицы пластика в человеческих органах: легких, почках, селезенке и даже в плаценте, — сказал научный сотрудник лаборатории микробной океанографии во Франции Жан-Франсуа Гильоне.

Лаура Садофски из Медицинской школы Халл-Йорк в Великобританиис командой обнаружила полипропилен и ПЭТ (полиэтилентерефталат) в легочной ткани, идентифицируя волокна из синтетических тканей.

— Для нас стало неожиданностью то, как глубоко он проник в легкие, и размер этих частиц, — добавила она.

В марте другое исследование сообщило о первых следах ПЭТ, обнаруженных в крови.

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В исследованиях участвовало немного добровольцев, но все же есть опасения, что если пластик попадет в кровоток, он может попасть во все органы.

В 2021 году микропластик был обнаружен как в ткани плаценты матери, так и плода, что может приводить к различным непредвиденным последствиям в развитии плода.

Уже есть гипотеза о том, что микропластик может быть причиной определенных синдромов, ослабляющих здоровье человека.

В 2019 году в отчете экологической благотворительной организации WWF было указано, что люди проглатывают и вдыхают до пяти граммов пластика в неделю — этого достаточно, чтобы сделать кредитную карту.

Влияние пластика на организм человека еще предстоит изучить, а вот с животными уже все ясно.

— Мелкий микропластик, невидимый невооруженным глазом, оказывает губительное влияние на всех животных, которых мы изучали в морской среде или на суше”, — говорят исследователи.

Многие химические вещества, содержащиеся в этих материалах, включая красители, стабилизаторы, антипирены, могут влиять на рост, обмен веществ, уровень сахара в крови, кровяное давление и даже на репродуктивную функцию.

В 2019 году было использовано около 460 млн тонн пластика, что вдвое больше чем 20 лет назад. Переработано всего 10 % .

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году ежегодное производство пластмасс на основе ископаемого топлива превысит 1,2 млрд тонн, а объем отходов превысит 1 млрд тонн.