Пластик знаходять скрізь: у глибинах океану, на вершинах гір. Люди засмітили планету поліпропіленом. Мікрочастинки пластику ввібрало навіть тіло людини. І ще невідомо, які наслідки на нас чекають у зв’язку з цим.

– Вчені в ході досліджень все частіше виявляють мікрочастинки пластику в людських органах: легенях, нирках, селезінці та навіть у плаценті, – сказав науковий співробітник лабораторії мікробної океанографії у Франції Жан-Франсуа Гільйоні.

Лаура Садофскі з Медичної школи Халл-Йорк у Великобританії з командою виявила поліпропілен і ПЕТ (поліетилентерефталат) у легеневій тканині, ідентифікуючи синтетичні волокна.

– Для нас стало несподіванкою те, як він глибоко проник у легені, і розмір цих частинок, – додала вона.

У березні інше дослідження повідомило про перші сліди ПЕТ, виявлені в крові.

Зараз дивляться

У дослідженнях брало участь трохи добровольців, але все ж таки є побоювання, що якщо пластик потрапить у кровотік, він може потрапити в усі органи.

У 2021 році мікропластик був виявлений як у тканині плаценти матері, так і плода, що може призводити до різних непередбачуваних наслідків у розвитку плода.

Вже є гіпотеза, що мікропластик може бути причиною певних синдромів, що послаблюють здоров’я людини.

У 2019 році у звіті екологічної благодійної організації WWF було зазначено, що люди ковтають та вдихають до п’яти грамів пластику на тиждень – цього достатньо, щоб зробити кредитну картку.

Вплив пластику на організм людини ще належить вивчити, а от із тваринами вже все ясно.

– Дрібний мікропластик, невидимий неозброєним оком, згубно впливає на всіх тварин, яких ми вивчали в морському середовищі або на суші”, – кажуть дослідники.

Багато хімічних речовин, що містяться в цих матеріалах, включаючи барвники, стабілізатори, антипірени, можуть впливати на ріст, обмін речовин, рівень цукру в крові, кров’яний тиск і навіть репродуктивну функцію.

У 2019 році було використано близько 460 млн тонн пластику, що вдвічі більше ніж 20 років тому. Перероблено лише 10 % .

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, до 2060 року щорічне виробництво пластмас на основі викопного палива перевищить 1,2 млрд. тонн, а обсяг відходів перевищить 1 млрд. тонн.