Львовские хирурги Больницы Святого Николая успешно диагностировали и удалили 12-летней Виктории Якимов врожденную кисту, которая имела вид шишки с гноем.

Когда у девочки на шее появился отек и она жаловалась на боль в горле, семья Виктории обратилась за помощью к специалистам Больницы Святого Николая.

Несмотря на то, что гнойник, расположенный чуть выше подъязычной кости, был удален, в следующем году болезнь вернулась. Но на этот раз на шее ребенка образовалась еще и шишка, которая начала гноиться.

Тогда специалисты провели УЗИ и обнаружили доброкачественное образование — срединную кисту шеи, которая возникла в результате врожденной патологии. Чтобы предотвратить появление новой опухоли, было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Операция по удалению кисты и части подъязычной кости прошла успешно. Сейчас девочка хорошо себя чувствует и уже вернулась к обычной жизни — учебе в школе и любимым урокам английского языка.

Источник и фото: Первое медицинское объединение города Львова