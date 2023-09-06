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Думали гнойник, оказалось киста шеи. Во Львове прооперировали 12-летнюю девочку с врожденной патологией

6 сентября 2023, 12:03
Марина Мелехова редактор
Думали гнойник, оказалось киста шеи. Во Львове прооперировали 12-летнюю девочку с врожденной патологией

Львовские хирурги Больницы Святого Николая успешно диагностировали и удалили 12-летней Виктории Якимов врожденную кисту, которая имела вид шишки с гноем.

Когда у девочки на шее появился отек и она жаловалась на боль в горле, семья Виктории обратилась за помощью к специалистам Больницы Святого Николая.

Несмотря на то, что гнойник, расположенный чуть выше подъязычной кости, был удален, в следующем году болезнь вернулась. Но на этот раз на шее ребенка образовалась еще и шишка, которая начала гноиться.

Тогда специалисты провели УЗИ и обнаружили доброкачественное образование — срединную кисту шеи, которая возникла в результате врожденной патологии. Чтобы предотвратить появление новой опухоли, было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Операция по удалению кисты и части подъязычной кости прошла успешно. Сейчас девочка хорошо себя чувствует и уже вернулась к обычной жизни — учебе в школе и любимым урокам английского языка.

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Источник и фото: Первое медицинское объединение города Львова

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Львов Онкология хвороба
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