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Думали гнійник, виявилось кіста шиї. У Львові прооперували 12-річну дівчинку з вродженою патологією

6 Вересня 2023, 12:03
Марина Мелехова редактор
Думали гнійник, виявилось кіста шиї. У Львові прооперували 12-річну дівчинку з вродженою патологією

Львівські хірурги Лікарні Святого Миколая успішно діагностували та видалили 12-річній Вікторії Якимів вроджену кісту, що мала вигляд гулі з гноєм.

Коли у дівчинки на шиї з’явився набряк і вона скаржилася на біль у горлі, родина Вікторії звернулася за допомогою до фахівців Лікарні Святого Миколая.

Попри те, що гнійник, розташований трохи вище під’язикової кістки, було видалено, наступного року недуга повернулася. Та цього разу на шиї дитини утворилась ще й гуля, яка почала гноїтися.

Тоді фахівці провели УЗД та виявили доброякісне утворення – серединну кісту шиї, яка виникла внаслідок вродженої патології. Щоб запобігти появі нової пухлини, було ухвалено рішення про хірургічне втручання.

Операція з видалення кісти та  частини під’язикової кістки пройшла успішно. Зараз дівчинка добре почувається та вже повернулася до звичайного життя – навчання в школі та улюблених уроків англійської мови.

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Джерело і фото: Перше медичне об‘єднання міста Львова

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Львів Онкологія хвороба
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