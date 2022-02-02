В прошлом году украинцы болели на 5 млн дней дольше, чем годом ранее. Фонд социального страхования Украины компенсировал им утраченный за время лечения заработок.

В течение 2021 ФССУ принял на финансирование больничные украинских работников общей продолжительностью 41 млн 341 тыс. 662 дня за счет средств Фонда.

Застрахованные лица провели на больничных в случае заболеваний, травм, потребности ухода за больными родными или изоляции от Covid-19 на 4,8 млн. дней больше, чем в 2020 году.

Следить за состоянием всех выплат от ФССУ можно в телеграмм-канале, где в оперативном режиме обновляется информация о финансировании: https://t.me/socialfund.

Введение электронных больничных листков нетрудоспособности упростило процесс оформления документа. Больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю или даже снова обращаться в больницу, чтобы заменить больничный, если в нем есть ошибка.

Источник: Фонд социального страхования