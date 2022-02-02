Минулого року українці хворіли на 5 млн днів довше, ніж позаторік. Фонд соціального страхування України компенсував їм втрачений за час лікування заробіток.

Упродовж 2021 року ФССУ прийняв на фінансування лікарняні українських працівників загальною тривалістю 41 млн 341 тис. 662 дні за рахунок коштів Фонду.

Застраховані особи провели на лікарняних у разі захворювань, травм, потреби догляду за хворими рідними або ізоляції від Covid-19 на 4,8 млн днів більше, ніж у 2020 році.

Слідкувати за станом усіх виплат від ФССУ можна у телеграм-каналі, де в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування: https://t.me/socialfund.

Запровадження електронних лікарняних листків непрацездатності спростило процес оформлення документа. Більше не потрібно збирати підписи і печатки на бланку, передавати документ роботодавцю чи навіть знов звертатися до лікарні, щоб замінити лікарняний, якщо у ньому є помилка.

Джерело: Фонд соціального страхування