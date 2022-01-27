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В окремих випадках: МОЗ дозволило видавати паперові лікарняні до 1 травня

27 Січня 2022, 12:06
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
паперовий лікарняний, лікарня
Джерело: Depositphotos

В Україні розробили проєкт наказу Про внесення змін до деяких наказів МОЗ стосовно медичних висновків про тимчасову непрацездатність та електронних лікарняних.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Тепер паперові листки непрацездатності у чотирьох виключних випадках продовжать видавати до 1 травня 2022 року.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

  • потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;
  • сплив термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — головний лікар закладу;
  • відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;
  • виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

Водночас факт не підключення закладу охорони здоров’я до електронної системи охорони здоров’я не є підставою для видачі паперових лікарняних.

У МОЗ нагадали, що з 1 жовтня 2021 року в Україні розпочалася реформа електронних лікарняних. Станом на середину січня цього року від початку реформи електронних листків непрацездатності українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.

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Джерело
МОЗ
Теги
Лікарняні , МОЗ України
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