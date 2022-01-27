В Украине разработали проект приказа О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава относительно медицинских заключений о временной нетрудоспособности и электронных больничных.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Теперь бумажные листки нетрудоспособности в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 г.;

истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии — главный врач учреждения;

происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанной в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении;

возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности до устранения таких проблем.

В то же время факт не подключения учреждения здравоохранения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

В Минздраве напомнили, что с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.