С апреля 2022 года антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов. Также это поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 января. Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно считают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

— Как следствие, имеем неправильное применение антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Подчеркиваю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и совсем не эффективны в борьбе с вирусными болезнями, — говорит министр.

Как получить электронный рецепт

По словам Ляшко, назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарства будут назначаться по действующему веществу, отмечая его лекарственную форму и дозировку. Кроме этого, врач также укажет способ применения и длительность приема.

Пациент сможет погасить рецепт в аптеке, которая подключена к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут привлечены к назначению и отпуску лекарств по э-рецепту.

В Минздраве добавили, что после запуска электронного рецепта на антибиотики, следующими этапами планируется запуск электронных рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.