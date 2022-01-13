В Украине с 1 января медицинские учреждения начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, это позволит увидеть, сколько и какие именно антибиотики назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении.

В Минздраве напомнили, что в апреле этого года запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) препараты.

Для получения этого лекарства предусмотрен такой алгоритм:

пациент обращается к врачу;

врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарствах;

далее пациенту нужно обратиться в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщить номер рецепта;

фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет продать лекарство.

В Минздраве убеждены, что это — механизмы действенного контроля за оборотом антибиотиков, ведь неправильное и избыточное употребление приводит к развитию широкой резистентности — механизма, который снижает их эффективность.

На сегодняшний день не известно, сколько антимикробных препаратов потребляют украинцы. Однако согласно анализу трендов, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше чем в 2018 году. Выросли и объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн — в 2020 году.