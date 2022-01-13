В Україні з 1 січня медичні заклади почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Так, це дасть змогу побачити, скільки та які саме антибіотики призначають лікарі пацієнтам у стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

У МОЗ нагадали, що у квітні цього року заплановано старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) препарати.

Для отримання цих ліків передбачено такий алгоритм:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про ліки;

далі пацієнту треба звернутися до аптеки, підключеної до ЕСОЗ, та повідомити номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе продати ліки.

У МОЗ переконані, що це — механізми дієвого контролю за обігом антибіотиків, адже неправильне і надлишкове вживання призводить до розвитку широкої резистентності — механізму, який знижує їхню ефективність.

Наразі не відомо, скільки антимікробних препаратів споживають українці. Проте, відповідно до аналізу трендів, у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й обсяги продажу таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн — у 2020 році.