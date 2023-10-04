Около пяти месяцев нейрохирурги и специалисты Центра по реабилитации Незламні упорно работают с Романом, который два месяца пролежал в коме, потерял много жизненно важных функций.

Результаты усилий медиков превзошли все ожидания.

Иначе, как чудом, это и не назовешь. Пациент уже говорит, держит ложку, может самостоятельно есть и учится ходить.

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Медики уверены, все это стало возможным благодаря большой любви жены, которая все самые тяжелые и самые страшные дни находилась рядом с любимым.

И иногда казалось лишь Катерина верит, что этот прикованный к постели мужчина, который не мог говорить, двигаться, есть, когда-то встанет на ноги.

Сила любви делает невероятное, убеждены врачи.

35-летний Роман и 33-летняя Екатерина Портные из города Гуляйполе, что в Запорожской области. Супруги вместе уже 11 лет, пять из которых воспитывают сына Тарасика.

Когда началась большая война и враг стремительно приблизился к родному городу, Катерина с сыном эвакуировались на Волынь. А Роман в рядах Сил территориальной обороны остался защищать прифронтовое Гуляйполе.

Со временем присоединился к 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха и в ее составе защищал страну на Донецком направлении.

Ранение получил в этом году в феврале вблизи Авдеевки.

Вражеский снаряд попал в голову, боец события того дня не помнит.

Рассказывает со слов побратимов. Он должен был эвакуировать раненых с поля, где шел ожесточенный бой. Ему удалось из-под непрерывного огня вытащить трех бойцов. А уже во время спасения четвертого вражеский снаряд попал Роману прямо в голову и разворотил череп.

Тяжело раненого защитника сначала спасают врачи в Краматорске. Удаляют костные обломки, закрывают дефект мягких тканей и стабилизируют состояние, чтобы в борьбу за жизнь воина могли вступить уже врачи Днепра.

…Катерина четыре дня не получала звонков от мужа, сердце замирало от тревоги. В соцсетях увидела сообщение волонтера о тяжело раненном защитнике, личность которого не удается идентифицировать. На фото был ее Роман.

В тот же день женщина помчалась в госпиталь к любимому.

— Я просто умирала, пока ехала. Рома — моя жизнь, моя поддержка и опора. Очень боялась потерять его, — делится своими воспоминаниями жена защитника.

Следующие два месяца Роман пробыл в коме. Несмотря на крайне тяжелое состояние, врачам удается вырвать раненого из когтей смерти. Роман пришел в сознание.

Впрочем жизненно важные функции его организма нарушены. Он все понимает, узнает жену, но не может разговаривать, есть и ходить.

Чтобы вернуть защитника к полноценной жизни, его направляют во Львов — в Центр Незламні.

И здесь каждый день рядом с Романом его Катерина. Они много говорят и строят планы на будущее — купить дом подальше от линии соприкосновения, отдать сына в школу.

— Хочу жить, хочу ходить, научить Тарасика играть в футбол, — делится мечтами боец.

Впереди у Романа нейрохирургическая операция. Врачи должны закрыть костный дефект на голове пациента титановой пластиной.

После реабилитация продолжится.

Специалисты Центра отмечают, что поддержка родных людей, любовь и безудержная жажда жизни играют едва ли не самую важную роль в восстановлении таких пациентов.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова