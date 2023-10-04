Близько п’яти місяців нейрохірурги та спеціалісти Центру з реабілітації Незламні наполегливо працюють з Романом, що два місяці пролежав у комі, втратив багато життєво важливих функцій.

Результати зусиль медиків перевершили всі сподівання.

Інакше, як дивом, це й не назвеш. Пацієнт уже говорить, тримає ложку, може самостійно їсти та вчиться ходити.

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Медики впевнені, все це стало можливим завдяки великій любові коханої дружини, яка всі найважчі і найстрашніші дні перебувала поряд з коханим.

І іноді здавалося лише Катерина вірить, що цей прикутий до ліжка чоловік, який не міг говорити, рухатися, їсти, колись встане на ноги.

Сила любові робить неймовірне, переконані лікарі.

35-річний Роман та 33-річна Катерина Портні з міста Гуляйполе, що в Запорізькій області. Подружжя разом вже 11 років, п’ять з яких виховує сина Тарасика.

Коли почалась велика війна і ворог стрімко наблизився до рідного міста, Катерина з сином евакуювалися на Волинь. А Роман у лавах Сил територіальної оборони лишився захищати прифронтове Гуляйполе.

Згодом долучився до 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха і в її складі боронив країну на Донецькому напрямку.

Поранення дістав цьогоріч у лютому поблизу Авдіївки.

Ворожий снаряд влучив у голову, боєць події того дня не пам’ятає.

Переповідає зі слів побратимів. Мав евакуювати поранених із поля, де йшов запеклий бій. Йому вдалося з-під невпинного вогню противника витягти трьох бійців. А вже під час порятунку четвертого ворожий снаряд влучив Роману прямо в голову і розтрощив череп.

Важко пораненого захисника спершу рятують лікарі в Краматорську. Видаляють кісткові уламки, закривають дефект м’яких тканин та стабілізують стан, щоби в боротьбу за життя воїна могли вступити вже лікарі Дніпра.

…Катерина ж чотири дні не отримувала дзвінків від чоловіка, серце заходилося від тривоги. У соцмережах побачила допис волонтера про важко пораненого захисника, особу якого не вдається ідентифікувати. На фото був її Роман.

Того ж дня жінка помчала у шпиталь до коханого.

– Я просто вмирала, доки їхала. Рома – моє життя, моя підтримка і опора. Страшенно боялася втратити його, – ділиться своїми спогадами дружина захисника.

Наступні два місяці Роман пробув у комі. Попри вкрай важкий стан, лікарям вдається вирвати пораненого з пазурів смерті. Роман прийшов до тями.

Утім, життєво важливі функції його організму порушені. Він все розуміє, впізнає дружину, але не може розмовляти, їсти та ходити. Щоб повернути захисника до повноцінного життя, його направляють до Львова — в Центр Незламні.

І тут щодня поруч із Романом його Катерина. Вони багато говорять та будують плани на майбутнє – купити дім подалі від лінії зіткнення, віддати сина до школи.

– Хочу жити, хочу ходити, навчити Тарасика грати в футбол, – ділиться мріями боєць.

Попереду у Романа нейрохірургічна операція. Лікарі мають закрити кістковий дефект на голові пацієнта титановою пластиною.

Після цього реабілітація продовжиться.

Спеціалісти Центру наголошують, що підтримка найрідніших людей, кохання та нестримна жага до життя відіграють чи не найважливішу роль у відновленні таких пацієнтів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова