В одном из подмосковных городов хирурги извлекли из глазницы пациента ветку длиной в 5 см, с которой мужчина спокойно жил почти два месяца и не ощущал дискомфорта.

Все обнаружилось, когда 38-летний россиянин обратился за помощью к местным медикам. Но не потому, что его беспокоил посторонний предмет в глазу. Он жаловался на рану на нижнем веке правого глаза, которая гноилась и не заживала.

Пациенту провели компьютерную томографию, которая показала некое инородное тело. Оно проткнуло насквозь глазницу и застряло в пазухе носа.

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Когда мужчине об этом рассказали, он вспомнил, что да, действительно, два месяца назад падал лицом вниз. Остается только догадываться, в каком состоянии он при этом находился.

Хирурги, которые провели оперативное вмешательство, рассказали, что во время падения ветка вошла в глаз полностью, не повредив при этом важных органов. Внешне ничего, кроме небольшой раны, не осталось. Наверное, поэтому мужчина и не заметил, какую на самом деле травму получил.

Операция была сложной, многочасовой. За два месяца ветка успела прогнить и крошилась. Тем не менее хирурги вытащили все части инородного тела и при этом не повредили глаз пациента.

В настоящее время мужчина остается в стационаре под наблюдением врачей.

Источник: Минздрав Московской области