В одному з підмосковних міст хірурги витягли з очниці пацієнта гілку довжиною в 5 см, з якою чоловік спокійно жив майже два місяці й не відчував дискомфорту.

Все виявилося, коли 38-річний росіянин звернувся по допомогу до місцевих медиків. Але не тому, що його турбував сторонній предмет в оці. Він скаржився на рану на нижньому повіку правого ока, яка гноїлася і не гоїлася.

Пацієнту провели комп’ютерну томографію, яка показала якесь чужорідне тіло. Воно проткнуло наскрізь очну ямку і застрягло в пазусі носа.

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Коли чоловікові про це розповіли, він згадав, що так, дійсно, два місяці тому падав обличчям вниз. Залишається тільки здогадуватися, в якому стані він при цьому перебував.

Хірурги, які провели оперативне втручання, розповіли, що під час падіння гілка увійшла в око повністю, не пошкодивши при цьому важливих органів. Зовні нічого, крім невеликої рани, не залишилося. Напевно, тому чоловік і не помітив, яку насправді травму отримав.

Операція була складною, багатогодинною. За два місяці гілка встигла прогнити і кришилася. Проте хірурги витягли всі частини стороннього тіла і при цьому не пошкодили очей пацієнта.

Наразі чоловік залишається в стаціонарі під наглядом лікарів.

Джерело: Мінздрав Московської області