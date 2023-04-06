Двух мужчин с одинаковым редким диагнозом — большая аневризма аорты и подвздошных артерий — за сутки спасли в Больнице Святого Пантелеймона.

Первый пациент, Петр обратился с жалобами на боль в пояснице. Ни одно обезболивающее мужчине не помогало, а ноги начали терять чувствительность.

За 12 часов с подобной проблемой к нашим врачам обратился еще один пациент – Назар. После тщательного обследования пациентов стало ясно: у обоих мужчин аневризма брюшного отдела аорты и подвздошных артерий. Такую диагностируют только в 15% случаев аневризм в целом. Обоих необходимо было безотлагательно оперировать.

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Аневризма аорты – патологическое расширение главной артерии в организме человека. Основной причиной появления этого недуга является атеросклероз (хроническое заболевание, при котором на стенках сосудов скапливается холестерин) и разрушение эластичных волокон стенки аорты. Самая аневризма опасна возможным внезапным разрывом, который в 90% случаев приводит к смерти. При этом заболевание обычно протекает бессимптомно.

У львовских пациентов состояние было осложнено тем, что большая аневризма диаметром шесть см распространилась также и на подвздошные артерии. Они снабжают кровью органы таза и толстого кишечника. Из-за пережатия артерий пациенты и чувствовали слабость в ногах.

Первому пациенту Петру сосудистые хирурги удалили аневризму и установили бифуркационный, то есть разветвленный сосудистый протез, который восстановил кровоток в органы таза и левой ноги. После этого врачи выполнили линейное протезирование подвздошной артерии, восстановив кровоснабжение в правой ноге.

У Назара такой же бифуркационный протез установили после удаления аневризмы аорты и обеих общих артерий. Таким образом хирурги восстановили кровоток к обеим нижним конечностям и органам таза.

Обе операции продолжались по четыре часа и прошли успешно. На 10-й день после вмешательств и Петр, и Назар были выписаны домой без всяких жалоб.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова