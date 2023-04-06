Двох чоловіків з однаковим рідкісним діагнозом – велика аневризма аорти та клубових артерій – за одну добу врятували у Лікарні Святого Пантелеймона.

Перший пацієнт, Петро звернувся зі скаргами на біль у попереку. Жодне знеболювальне чоловікові не допомагало, а ноги почали втрачати чутливість.

За 12 годин зі схожою проблемою до наших лікарів звернувся ще один недужий – Назар. Після ретельного обстеження пацієнтів стало зрозуміло: в обох чоловіків аневризма черевного відділу аорти та клубових артерій. Таку діагностують лише в 15% випадків аневризм загалом. Обох необхідно було невідкладно оперувати.

Зараз дивляться

Аневризма аорти – патологічне розширення головної артерії в організмі людини. Основною причиною появи цієї недуги є атеросклероз (хронічне захворювання, за якого на стінках судин накопичується холестерин) і руйнування еластичних волокон стінки аорти. Сама аневризма небезпечна можливим раптовим розривом, який у 90% випадків призводить до смерті. Проте захворювання зазвичай іде безсимптомно.

У львівських пацієнтів стан був ускладнений тим, що велика аневризма діаметром у 6 см поширилась також і на клубові артерії. Ними здійснюється кровопостачання органів тазу та товстого кишківника. Через перетискання артерій пацієнти й відчували слабкість у ногах.

Першому пацієнтові, Петру, судинні хірурги видалили аневризму та встановили біфуркаційний, тобто розгалужений судинний протез, який відновив кровотік до органів тазу та лівої ноги. Після того лікарі виконали лінійне протезування клубової артерії, відновивши кровопостачання у правій нозі.

У Назара такий біфуркаційний протез встановили після видалення аневризми аорти та обох загальних клубових артерій. Таким чином хірурги відновили кровотік до обох нижніх кінцівок та органів тазу.

Обидві операції тривали по чотири години та пройшли успішно. На 10 добу після втручань і Петро, і Назар були виписані додому без жодних скарг.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова