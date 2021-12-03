В Охматдете осуществили 14 трансплантацию почки. Новый орган получила 16-летняя девушка из Черниговской области. Она имела сложное генетическое заболевание, на фоне которого у нее отказали почки.

Об этом сообщили в НДСБ Охматдет. София с 14 лет нуждалась в постоянном гемодиализе, тогда последние два года прожила в больнице. Процедуру проводили три раза в неделю, длилась она по четыре часа. Все это время девушка находилась в стационаре отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций и ждала пересадку.

Донором для девушки стал 32-летний мужчина с Волыни, который умер из-за инсульта. Его семья дала согласие на трансплантацию органов.

Операция по пересадке почки в Охматдете длилась чуть больше часа. По словам хирурга-трансплантолога Олега Годика, почка у девушки заработала во время операции. Поэтому врачи дают положительные прогнозы и делают все, чтобы реабилитация и восстановление девушки прошли легче.

— Мой старший сын не дождался трансплантации почки. Он умер 10 лет назад. Я до сих пор не верю, что у моей дочери есть шанс на здоровую жизнь. Мы два года жили в Охматдете, ждали трансплантации. Также стояли в очереди на операцию в Беларуси. Я счастлива, что теперь детям могут спасать жизни в Украине, — рассказала мать девочки Наталья.

В Охматдете добавили, что после принятия необходимых изменений в законодательство, трансплантации от неродственных доноров стали реальностью. Их проводят за государственный счет в рамках пилотного проекта.

Сейчас в Украине работает всего два отделения для детей на гемодиализе, и оба переполнены.

В Охматдете первую почку пересадили в марте этого года. За девять месяцев врачи сделали 14 пересадок: пять от родственных и девять от посмертных доноров.

Источник: НДСБ Охматдит

Фото: НДСБ Охматдит