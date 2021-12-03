В Охматдиті здійснили 14 трансплантацію нирки. Новий орган отримала 16-річна дівчина з Чернігівщини. Вона мала складне генетичне захворювання, на тлі якого в неї відмовили нирки.

Про це повідомили в НДСЛ Охматдит. Софія з 14 років потребувала постійного гемодіалізу, тоді останні два роки прожила у лікарні. Процедуру проводили три рази на тиждень, тривала вона по чотири години. Весь цей час дівчина перебувала у стаціонарі відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій та чекала на пересадку.

Донором для дівчини став 32-річний чоловік з Волині, який помер через інсульт. Його родина дала згоду на трансплантацію органів.

Операція з пересадки нирки в Охматдиті тривала трохи більше ніж годину. За словами хірурга-трансплантолога Олега Годіка, нирка у дівчини запрацювала під час операції. Тому лікарі дають позитивні прогнози та роблять усе, аби реабілітація та відновлення дівчини минули якнайлегше.

– Мій старший син не дочекався трансплантації нирки. Він помер 10 років тому. Я досі не вірю, що моя донька має шанс на здорове життя. Ми два роки жили в Охматдиті, чекали на трансплантацію. Також стояли в черзі на операцію в Білорусі. Я щаслива, що тепер дітям можуть рятувати життя в Україні, – розповіла мати дівчинки Наталя.

В Охматдиті додали, що після прийняття необхідних змін до законодавства, трансплантації від неродинних донорів стали реальністю. Їх проводять за державний кошт у рамках пілотного проекту.

Нині в Україні працює лише два відділення для дітей на гемодіалізі, і обидва — переповнені.

В Охматдиті першу нирку пересадили у березні цього року. За дев’ять місяців лікарі зробили 14 пересадок: п’ять від родинних і дев’ять від посмертних донорів.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит