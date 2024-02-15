Медики днепровской больницы им. Мечникова спасают женщину, которая пострадала после взрыва вражеской ракеты в Селидово.

Последствия ракетного удара РФ

В результате ракетного обстрела Селидово в Донецкой области повреждения получила местная больница, пострадало немало людей, в том числе 50-летняя медработница, которая на тот момент находилась на дежурстве.

В тяжелом состоянии ее доставили в Покровск, а затем в Днепр. Из-за сложной черепно-мозговой травмы Алла Тимофеевна впала в кому. Более того, у нее ранена не только голова, но еще лицо и руки.

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Прогресс в лечении

Двое суток реаниматологи прилагают невероятные усилия, чтобы вдохнуть в пациентку жизнь, проводя каждые трое суток консилиумы, устанавливая новые аппараты и выполняя операции.

Дочь Мария со своими детьми осталась в Селидово, но благодаря постоянной связи с врачом она все время следит за состоянием матери.

Наконец сегодня утром Алла Тимофеевна пришла в себя и открыла глаз, по которому скатилась слеза.

Источник и фото: Сергей Рыженко