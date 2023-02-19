Супружеской паре из штата Флорида в США придется попрощаться со своим ребенком вскоре после его рождения. На определенной стадии беременности у плода была диагностирована смертельная патология. Но сделать аборт женщине не позволили нормы действующего законодательства.

Дело в том, что новый закон Флориды запрещает аборты после 15 недель, за исключением определенных обстоятельства, под которые Дебора Дотерт не подпадала.

В сообщении Washington Post говорится о том, что супруги ждут второго ребенка, но у него была диагностирована фатальная аномалия плода, известная как синдром Поттера.

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Синдром Поттера — редкое заболевание, связанное с аномальным ростом и функции почек, что влияет на количество околоплодных вод, окружающих плод во время беременности.

По словам медиков, дети с такими патологическими почками не могут выводить смертельные токсины из своего организма и страдают от почечной недостаточности. А отсутствие амниотической жидкости в матке приводит к тому, что ребенок рождается без возможности дышать.

В ноябре прошлого года, когда был диагностирован этот синдром, специалист по фертильной медицине матери сказал Дорбертам, что некоторые родители предпочитают донашивать ребенка с таким диагнозом до полного срока, в то время как другие решают прервать беременность с помощью хирургического вмешательства или преждевременных родов.

Дебора Дорберт рассказала изданию, что она помнит, как врач говорил, что прерывание беременности возможно, но не раньше, чем между 28 и 32 неделями.

Затем, после того как специалист проконсультировался с администраторами системы здравоохранения относительно нового закона, паре сказали, что им придется подождать прерывание беременности до 37-й недели или почти до полного срока.

Однако вскоре после этого выяснилось, что за нарушение нового закона об абортах врачам грозит лишение лицензии, крупные штрафы и тюремное заключение сроком на пять и более лет. И медики решили перестраховаться, отказавшись делать аборт, в необходимости которого ранее были уверены.