Подружній парі зі штату Флорида в США доведеться попрощатися зі своєю дитиною незабаром після її народження. На певній стадії вагітності у плода була діагностована смертельна патологія. Але зробити аборт жінці не дозволили норми чинного законодавства.

Справа в тому, що новий закон Флориди забороняє аборти після 15 тижнів, за винятком певних обставини, під які Дебора Дотерт не підпадала.

У повідомленні Washington Post йдеться про те, що подружжя чекають на другу дитину, але у неї була діагностована фатальна аномалія плода, відома як синдром Поттера.

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Синдром Поттера – рідкісне захворювання, пов’язане з аномальним ростом і функції нирок, що впливає на кількість навколоплідних вод, що оточують плід під час вагітності.

За словами медиків, діти з такими патологічними нирками не можуть виводити смертельні токсини зі свого організму і страждають від ниркової недостатності. А відсутність амніотичної рідини в матці призводить до того, що дитина народжується без можливості дихати.

У листопаді минулого року, коли був діагностований цей синдром, фахівець з фертильної медицини матері сказав Дорбертам, що деякі батьки вважають за краще доношувати дитину з таким діагнозом до повного терміну, в той час як інші вирішують перервати вагітність за допомогою хірургічного втручання або передчасних пологів.

Дебора Дорберт розповіла виданню, що вона пам’ятає, як лікар говорив, що переривання вагітності можливо, але не раніше, ніж між 28 і 32 тижнями.

Потім, після того як фахівець проконсультувався з адміністраторами системи охорони здоров’я щодо нового закону, парі сказали, що їм доведеться почекати переривання вагітністі до 37-го тижня або майже до повного терміну.

Однак незабаром після цього з’ясувалося, що за порушення нового закону про аборти лікарям загрожує позбавлення ліцензії, великі штрафи і тюремне ув’язнення строком на п’ять і більше років. І медики вирішили перестрахуватися, відмовившись робити аборт, в необхідності якого раніше були впевнені.